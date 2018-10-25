شرطة عجمان تطبّق تمديد الحبس الاحتياطي بالاتصال المرئي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة ونيابة عجمان مبادرة الاتصال المرئي لتمديد الحبس الاحتياطي، من خلال تجهيز قاعات للمشاهدة الفورية بين النزيل وقاضي المحكمة لتمديد الحبس عن بعد، لتسهيل إجراءات العمل، والتخفيف من تنقّل النزلاء من المؤسسة الى المحاكم، بما يحقق العدالة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية، وهي أول قيادة شرطية تطلق هذه المبادرة بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأطلق قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، المبادرة التي تعتبر نقلة نوعية الكترونية في سرعة إنهاء إجراءات عمل تمديد الحبس الاحتياطي، وبداية لمشروع المحاكمة عن بعد.

وقال إن إطلاق المبادرة يخفض عدد الإجراءات من سبعة إلى ثلاثة إجراءات، واختصار الوقت المستغرق لإتمامه من سبع ساعات إلى 15 دقيقة، دون الحاجة إلى نقل النزلاء إلى المحكمة، وذلك من خلال تجهيز قاعات مجهزة بشاشات وغرف كاتمة للصوت تسمح بالمشاهدة الفورية بين النزيل وقاضي المحكمة لتمديد الحبس عن بعد.

من جانبه، قال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد مبارك خلفان الرزي، إن المبادرة تهدف إلى التخفيف على النزلاء في عملية نقلهم من المؤسسة إلى المحكمة، وعدم تعرّضهم لمخاطر الطريق، ومراعاة أوضاع النزلاء الصحية، كما تسهم المبادرة في الحد من الاختراقات والخطورة الأمنية، إضافة إلى خفض كلفة المصروفات الورقية، وتقليل كلفة نقل النزيل من المؤسسة إلى المحكمة.

وأكد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، طارق الراشد، أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية والتخفيف على النزلاء، مشيراً إلى أن مبادرة تمديد الحبس الالكتروني تدعم الابتكار، وتحقق التقدم لدولة الإمارات في سيادة القانون، وتطوير الخدمات الشرطية والقضائية.