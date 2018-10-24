«طرق دبي» تمهل المستفيدين من لوحات «الأجرة» حتى نهاية أكتوبر لتحديث بياناتهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الموعد النهائي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة لتحديث بياناتهم في سجلات الهيئة، نهاية شهر أكتوبر الجاري، حتى يستمروا في الانتفاع من البدل الشهري، امتثالاً للقرار رقم (8) لسنة 2018 الصادر في أبريل الماضي، مطالبة المستفيدين بسرعة تحديث بياناتهم.

وأكّد مدير إدارة تنفيذي، في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أحمد الكعبي، أن القرار يهدف إلى تنظيم عملية صرف البدل الشهري أو التعويض النهائي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي وورثتهم، لافتاً إلى أن تحديث البيانات يساعد كثيراً في جعل عملية دفع البدل الشهري لمستحقيها من المستفيدين عن لوحات مركبات الأجرة تسير بشكل أكثر سلاسة وسرعة.

وينص القرار رقم (8) لسنة 2018 على أن يقتصر استخدام اللوحات في دبي على هيئة الطرق والمواصلات أو أي جهة أخرى تحددها أو تتعاقد معها، وأن يكون استخدام الهيئة للوحات العائدة للمستفيدين أو ورثتهم، نظير البدل الشهري الذي تحدده الهيئة لقاء استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المستفيد عنها، أو التعويض بقيمة 170 ألف درهم، في حال تنازل المستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة، على أن يقتصر حق الورثة فقط على التعويض دون البدل الشهري.

وقال الكعبي إن البدل الشهري والتعويض النهائي مبادرة تهدف إلى تحقيق السعادة للسكان، وترجمة صادقة لحرص القيادة على دعم ومتابعة أبناء الشعب وشؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، ومنهم المستفيدون من لوحات أرقام مركبات الأجرة وورثتهم، وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لكل فئات المجتمع.

وتابع أن على جميع المستفيدين من لوحات أرقام مركبات الأجرة وورثتهم، التي تُشَغِلُها مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، الإسراع بتحديث بياناتهم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال زيارة مبنى الهيئة الرئيس، لاستكمال إجراءات التعويض والبدل الشهري، وتجنب انقطاع البدل الشهري عن المستفيدين.

وأوضح أن المستندات المطلوبة لتحديث بيانات المستفيد هي صورة من الهوية، وصورة من جواز السفر، وشهادة ملكية اللوحة، ورسالة معتمدة من البنك ببيانات الحساب البنكي.

التعويض النهائي

المستندات المطلوبة للتعويض النهائي للورثة:

- صورة من ملكية الرقم.

- صورة من الهوية.

- صورة من جواز السفر.

- صورة من شهادة الوفاة.

- صورة من حصر الإرث أو الإعلام الشرعي.

- صورة من رسالة لمن يهمه الأمر برقم ملف التركة أو إشعار بتسجيل قضية إلكترونية.

- موافقة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في حال وجود قصر أو محجور عليهم.

- رسالة معتمدة من البنك ببيانات الحساب البنكي.