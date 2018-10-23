بدء إنشاء جسري مشاة على شارع التعاون مطلع 2019

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إنشاء جسرين لعبور المشاة، مطلع العام المقبل في منطقة التعاون، موضحة أن المشروع في طور التنفيذ، وفي مراحل إرساء المناقصات على المتعهدين.

وقالت مدير إدارة عقود الطرق في الهيئة، المهندسة شيخة الزوين، إنه تم تحديد موقعي الجسرين على شارع التعاون، في سبيل تأمين حركة المشاة ومستخدمي الطرق، لافتة إلى أنه يوجد معبر للمشاة بالقرب من فندق «أريانا»، لكن الهيئة ارتأت إنشاء جسرين في منطقة التعاون لتسهيل استخدام الطريق، ووضع حلول ملائمة للمشاة، وتوفير خدمات مرورية بأرقى المعايير المتبعة بهذا الخصوص. وبينت أن الجسور ستحمل مواصفات حديثة بطابع عصري، تتناسب مع التطورات الحاصلة على مستوى الإمارة والدولة ككل، إذ ستتم مراعاة كل احتياجات فئات المجتمع من كبار السن والمرضى والأطفال وأصحاب الهمم، لمساعدتهم على التنقل السلس بين طرفي الطريق، وهي تصاميم بلمسة عصرية معبرة عن روح الثقافة المعمارية الخاصة بإمارة الشارقة، بما يسهم في الارتقاء بشوارع المدينة إلى البيئة المثالية التي تعزز الرفاهية للجميع.