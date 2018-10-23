«ميكانيكي ذكي» يقرأ أعطال المركبات بشوارع دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة ترخيص المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمال السادة، عن عزم الهيئة بدء التشغيل التجريبي لجهاز قراءة الأعطال وفحص المركبات الشهر المقبل، في إطار عملها على تطوير خدمة الفحص الذكي للمركبات بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز أحد مكونات روبوت قراءة الأعطال وفحص المركبات، الذي انتهت الهيئة من بنائه، وتعمل حالياً على إجراء تعديلات عليه، لتبدأ تشغيله تجريبياً الشهر المقبل في مواقع عدة في دبي، بهدف رصد مدى فاعلية عمله، وتقييم أدائه في تشخيص المشكلات والأعطال الموجودة بالمركبة.

وأضاف أن تجربة الجهاز تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعلى ضوئها ستقرر الشكل النهائي لمواصفات الخدمة، التي تخطط الهيئة أن توفرها لمستخدمي الطرق، بحيث تكون خدمة فورية وسريعة لتقييم وضع المركبة، لافتاً إلى أن الجهاز يسهم في رفع مستوى السلامة، في حال ظهر للسائق تنبيه على شاشة مركبته، يدل على وجود مشكلة فيها.

وأوضح السادة أن الخدمة ستخول الشخص الذي يستخدمها أخذ جهاز صغير يعرف بـ«Link OBD»، موجود داخل روبوت ذكي، ووضعه في مكان مخصص بمركبته، حتى يتم ربطها بجهاز «Onboard Diagnosis» الموجود في الروبوت، ليقرأ المعلومات والأعطال التي يستقبلها الكمبيوتر الموجود في المركبة، مضيفاً أن الجهاز متصل بنظام يقرأ ويحلل المعلومات عن وضع وأعطال المركبة ومرتبط بنظام «مركز التحكم المركزي للفحص الفني» التابع للهيئة.

وتابع أن المركز سيرسل تقريراً بالمعلومات عن وضع المركبة في شهادة إلى العميل، عن طريق الإميل أو رسالة «إس إم إس»، لافتاً إلى أن الهدف من الخدمة تمكين السائق، في حال ظهور أعطال طارئة من فحص بنفسه مركبته دون الحاجة إلى مساعدة من أحد، كما تعتزم الهيئة توفيرها للعملاء في بعض محطات الفحص الفني، ومحطات البترول في دبي.

وأوضح أن روبوت فحص المركبات الذكي ذاتي الحركة، وينفذ خطوات عدة، منها تصوير رقم لوحة المركبة والتحرك أسفل المركبة وتصوير وكشف وإرسال البيانات بشكل فوري إلى غرفة تحكم في مركز الفحص الفني. ورداً على سؤال عن أهمية استخدام النظارة الذكية في الفحص الفني، قال السادة إن الفاحص يرصد الأعطال خلال الفحص التقليدي، ويسجلها على الكمبيوتر أو من خلال الأجهزة اللوحية، لكن النظارة مدعمة بما يعرف بالواقع المعزز، وحينما يلبسها الفاحص فإنه يرى شاشة النظام، وحينما يأتي لكل جزء من المركبة يضغط على الجزء المرادف له في شاشة النظام، ويتمكن من خلال حركة بأصابع اليد من حفظ المعلومات، ضمن محاور الفحص المدونة في النظام فورياً، وخلال قيامه بالفحص.

تدشين مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة

دشن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة، لدعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء كمبادرة وطنية طويلة المدى، لبناء اقتصاد أخضر في الدولة، تحت شعار: «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وتشجيع السكان على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وسيتم عرض المركبة في جناح هيئة الطرق والمواصلات، في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي تنطلق فعالياته اليوم، ويستمر حتى الخميس.

وأفاد الطاير بأن الهيئة رفدت أسطول مركبات الأجرة في دبي بـ200 مركبة «تسلا» الكهربائية، المزودة بأجزاء عدة من تقنيات القيادة الذاتية، لتعمل ضمن أسطول مركبات الليموزين لمؤسسة تاكسي دبي، حيث بدأت المؤسسة بتشغيل 50 مركبة كهربائية، ستضاف إليها 75 مركبة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توريد 75 مركبة عام 2019.