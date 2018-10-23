«ديكوبيلد» يُقدّم مختلف خدمات الإسكان تحت مظلة واحدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، أن معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد»، مبادرة تصب في صلب هدف المؤسسة الرامي إلى توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي. واعتبر معرض «ديكوبيلد 2018»، الذي تنظمه المؤسسة للعام الثاني خلال الفترة من السابع إلى الـ10 من نوفمبر المقبل، هو حدث تسعى من خلاله المؤسسة إلى تقديم معظم الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة.

وقال إن «ديكوبيلد» خطوة جاءت بهدف التسهيل على مواطني الدولة الساعين إلى بناء مشروعاتهم السكنية أو التجارية الخاصة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتقاء وجهاً لوجه مع ممثلي كبريات شركات الهندسة والاستشارات والمقاولات المحلية، فضلاً عن نخبة من الخبراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان والجمعيات المهنية المتخصصة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، إضافة إلى البنوك وشركات خدمات التمويل العقاري، وغيرها من المجالات المرتبطة بقطاع الإسكان والعقار ومختلف المجالات ذات الصلة بالبناء والتشييد.

ودعا قرقاش المواطنين الحاصلين على دعم حكومي لبناء مساكن، والساعين لبناء مساكن خاصة بهم، والراغبين في صيانة وتوسعة مساكنهم القائمة، إلى عدم تفويت الفرصة، وزيارة معرض «ديكوبيلد 2018» في دورته الثانية، للتعرف والاطلاع عن قرب على أحدث وآخر التقنيات والحلول والبرامج في مجال قطاع الإسكان والبناء، والتزود بكل احتياجات المشروعات العقارية، خصوصاً الذكية والخضراء منها، والاستفادة من العروض والأسعار التنافسية التي تسهم في تقليص نفقات مشروعاتهم وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة.

ومن المقرر أن تعقد المؤسسة نهاية الشهر الجاري مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل المعرض، حيث وجهت المؤسسة دعوة إلى الشركات العاملة في مجال مواد البناء والإنشاء والمقاولات والاستشارات الهندسية والأثاث والمفروشات والألمنيوم والزجاج وإدارة المشروعات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب استشاريي التصميم الداخلي، ومقاولي الزراعة والحدائق وأحواض السباحة، للمشاركة الفاعلة في دورة «ديكوبيلد 2018»، التي ستقام على مدى أربعة أيام في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة «الورقاء 4» بدبي.