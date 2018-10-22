إنشاء جسرين لعبور المشاة على شارع التعاون بداية العام المقبل

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إنشاء جسرين لعبور المشاة مطلع العام المقبل في منطقة التعاون، إذ أن الجسور في طور التنفيذ وفي مراحل إرساء المناقصات على المتعهدين الذين سينفذون المشروع، حسب مدير إدارة عقود الطرق بهيئة الطرق والمواصلات المهندسة شيخة الزوين.

وأوضحت الزوين خلال مداخلة لها أمس مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة أنه تم تحديد موقعين لهذه الجسور على شارع التعاون في سبيل .تأمين حركة المشاة ومستخدمي الطرق، لافتة إلى انه يوجد معبر للمشاة بالقرب من فندق أريانا، ولكن الهيئة ارتأت بتنفيذ مشروع إنشاء جسرين في منطقة التعاون لتسهيل استخدام الطريق، ووضع حلول ملائمة للمشاة وتوفير لهم خدمات مرورية بأرقى المعايير المتبعة بهذا الخصوص.

وبينت أن الجسور ستحمل مواصفات حديثة بطابع عصري تتناسب مع التطورات الحاصلة على مستوى الإمارة والدولة ككل، إذ سيتم مراعة فيها كافة احتياجات فئات المجتمع من كبار السن والمرضى والأطفال وذوي الإعاقة لمساعدتهم على التنقل السلس بين طرفي الطريق، وهي تصاميم بلمسة عصرية معبرة عن روح الثقافة المعمارية الخاصة بإمارة الشارقة، بما يسهم في الارتقاء بشوارع المدينة إلى البيئة المثالية التي تعزز الرفاهية للجميع.