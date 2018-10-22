تعرف الى الأفراد والجهات التي تؤمن لك تأشيرة للإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

قدم نظام التأشيرات وأذونات الدخول إلى دولة الإمارات، خيارات عدة، للراغبين في زيارة الدولة، من الجنسيات التي تحتاج إلى إذن دخول مسبق، إذ يمكنهم الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدولة من خلال كفالة 6 جهات وأفراد هم : مواطن إماراتي، وافد مقيم، ويتمتع بإقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات، فنادق أو شركات سياحية مقرها دولة الإمارات، جهة حكومية، شركات ومؤسسات القطاع الخاص و/أو المناطق الحرة.

وأتاح النظام للمقيمين في دولة الإمارات التقدم بطلب إذن دخول نيابة عن أقاربهم، للقدوم إلى الدولة وكفالتهم، من خلال مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية التي يتبع لها الكفيل، أو التي صدرت منها تأشيرة إقامتهم.

وبإمكان الكفيل المقيم التقدم بطلب إذن دخول لأقاربه المباشرين من الدرجة الأولي مثل الزوجة والأولاد، ووالده ووالدته، وأخيه وأخته، أما بالنسبة للكفلاء المواطنين فيستطيعون كفالة الأقارب والأصدقاء على حد سواء.

وهناك أربعة أنواع من التأشيرات :

السياحة، وبهذه الحالة يتم إصدار تأشيرة سياحية من قبل شركة سياحة.

الزيارة، وبهده الحالة سيتم إصدار تأشيرة زيارة من قبل قريب أو صديق.

الترانزيت، تأشيرة ترانزيت من قبل إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات

العمل، وبهذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة عمل من قبل جهة العمل

ويحظر القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين والسياح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل، على بوابة حكومة الإمارات (government.ae)

وثائق المطلوبة من القريب أو الصديق للتقدم بطلب إذن الدخول

1_في حال كان مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات، فعليه تقديم الوثائق التالية:

صورة فوتوغرافية حديثة من المكفول

صورة من جواز سفر المكفول مع صلاحية لمدة ستة شهور

تأمين طبي من شركة تعمل في دولة الإمارات

ضمان مالي مسترد يقدمه الكفيل بمبلغ 1000 درهم إماراتي، لكل إذن دخول.

2_ في حال كان مقدم طلب إذن الدخول من الوافدين المقيمين في الدولة فعليه تقديم التالي:

صورة فوتوغرافية حديثة من المكفول

صورة من جواز سفر المكفول مع صلاحية لمدة ستة شهور

تأمين طبي من شركة تعمل في دولة الإمارات

ضمان مالي مسترد يقدمه الكفيل بمبلغ 1000 درهم إماراتي، لكل إذن دخول

شهادة راتب

عقد العمل للكفيل

عقد إيجار السكن للكفيل مصدق حسب الأصول

فاتورة حديثة للكهرباء والمياه لمسكن الكفيل

صورة عقد زواج موثق حسب الأصول في حال كان إذن الدخول للزوج أو الزوجة

3_ شركات الطيران في الإمارات

يمكن لشركات الطيران الإماراتية تقديم طلب الحصول على تأشيرة نيابة عن الزائر، ومتابعة ذلك مع الجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار التأشيرات، علما أن شركات الطيران تفرض بعض الشروط العامة أو الخاصة قبل قيامهم بإجراءات إصدار التأشيرة، ومن أهمها السفر مع شركة الطيران المعنية.