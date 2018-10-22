«صندوق الوطن» يطلق منصة إلكترونية تتيح للآباء معرفة مواهب أبنائهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «صندوق الوطن»، أمس، عن إطلاق موقع إلكتروني خاص للتسجيل في اختبار الذكاء لتحديد الطلبة الإماراتيين الموهوبين، الذين سيتم إدراجهم في برامج مستقبلية تخصصية لرعاية مواهبهم وتطويرها، وذلك ضمن مبادرة «موهبتنا»، التي تفتح آفاقاً واسعة من المعرفة، وتسهم في تطوير قدرات الموهوبين، من خلال برامج تخصصية ومتقدمة، بإدارة نخبة من مختصين في مجال إدارة المواهب.

ويستهدف الموقع الراغبين في معرفة مواهب أبنائهم في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، والتعرف إلى إمكاناتهم وميولهم في التشفير وعلوم الطيران والرياضيات التطبيقية والتصميم الهندسي، عبر سلسلة من الاختبارات صممت خصيصاً لتتلاءم مع البيئة الثقافية للدولة، وتستخدم للتعرف إلى الطلبة الموهوبين وذوي الأداء المتقدم، خصوصاً في مجال العلوم والرياضيات.

ويستهدف البرنامج طلبة المدارس الحكومية والخاصة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية، يقدمها خبراء ومتخصصون من معهد الشباب الموهوبين لجامعة جونز هوبكنز، لإثراء معارف الطلاب وتوجههم وصقل مهاراتهم ليكونوا نواة لمجتمع أكثر ابتكاراً.