محاكم رأس الخيمة تطلق جائزة «الأسرة على نهج زايد»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة الخدمات المجتمعية في دائرة محاكم رأس الخيمة، جائزة سنوية نوعية، هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تحمل اسم «الأسرة على نهج زايد» في دورتها الأولى، المخصصة للمواطنين والمقيمين برأس الخيمة، وذلك تفاعلاً مع «عام زايد»، وبهدف تقليل المشكلات الأسرية، وخفض نسب الطلاق، وتعزيز الترابط الأسري، وتشجيع الأسر وتحفيزها على حل مشكلاتها ودياً من دون الوصول إلى القضاء، ما ينعكس على التنشئة السليمة للأبناء، وتحقيق الاستقرار للمجتمع.

وكرّم رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، خمس أسر فائزة بالجائزة في دورتها الأولى لهذا العام.

وأكد أن إطلاق جائزة «الأسرة على نهج زايد» يأتي انطلاقاً من قيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان واهتماماته بالأسرة، وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور الإصلاح والتوجيه في تحقيق الترابط والتماسك الأسري.

وأشار الخاطري، إلى أن الجائزة خُصصت لأسر أشخاص آثروا مصلحة الأسرة، وسعوا إلى عدم وقوع الطلاق، واستمعوا إلى نصائح الموجهين الأسريين، حفاظاً على أسرهم وأبنائهم.

وأضاف أن «اختيار الأسرة الفائزة يتم وفق معايير وشروط حددتها الجائزة، منها الالتزام بالمواعيد التي يحددها قسم التوجيه والإصلاح الأسري، والتجاوب الإيجابي مع الموجه ومحاولات الصلح، والتضحية من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة والمحافظة على مصلحة الأبناء، إضافة إلى مرور أكثر من عام على إجراء الصلح، واستقرار حالة الأسرة».