توفير 4 قاطرات لسحب وقطر المركبات المهملة في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وتطوير في مؤسسة المواصلات العامة بعجمان رشا خلف الشامسي، أن المركز الفني في المؤسسة وفر 4 قاطرات لسحب وقطر المركبات المهملة بالإمارة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وتابعت أن المؤسسة تسعى إلى مد جسور التعاون بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز التواصل الدائم وتكوين علاقات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف توفير فرص استثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم كل الأطراف تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية عجمان 2021 .

وبينت خلال توقيع مؤسسة المواصلات العامة اتفاقية تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بشأن سحب و قطر المركبات المهملة في شوارع الإمارة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز التعاون المشترك لاستخدام الخدمات التي يقوم بها المركز الفني بالمؤسسة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والتميز في الأداء، لافته إلى دور دائرة البلدية والتخطيط في تجميل مدينة عجمان بسحب وقطر المركبات المهملة في الشوارع وحجزها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأفادت أن المركز وفر 4 قاطرات للمركبات، إذ سيتم التنسيق مع المسؤولين في بلدية عجمان حسب جدول مسبق يتم من خلاله التوجه للمناطق المراد سحب وقطر المركبات المهملة منها.