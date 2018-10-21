بدء تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة دون مغادرة الدولة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنها باشرت اليوم، تمديد تأشيرة الزيارة او السياحة بكافة أنواعها بعد انتهائها من دون الحاجة لمغادرة الدولة برسم 600 درهم لمدة 30 يوما لمرتين فقط ، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق الرسوم المقررة 600 درهم لكل تمديد.

ونبهت الهيئة إلى أن هذا الإجراء لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).

وقالت إنّ الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.

وتوقعت الهيئة أن يسهم هذا القرار في دعم قطاع السياحة في الدولة نظراً لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم ومنشآت سياحية تضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدّما في هذا المجال.