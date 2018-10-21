447 مليون درهم لتحسين مداخل الطرق ومخارجها في «جزر ديرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق والتعاون مع شركة (نخيل)، عقد مشروع تنفيذ ثلاثة جسور مؤدية إلى جزر ديرة، يتم ربطها مع الجسر القائم حالياً، الذي يعبر القناة المائية الملاحية، ويتألف من ستة مسارات في كل اتجاه، بكلفة 447 مليون درهم، للبدء في تنفيذ حزمة مشروعات الطرق المتعلقة بمحور الشندغة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن المشروع يهدف إلى تحسين مداخل الطرق ومخارجها لجزر ديرة، عند تقاطع شارعي الخليج وأبوبكر الصديق. ويبلغ إجمالي طول الجسور باتجاه ديرة 1.6 كيلومتر، إضافة إلى جسر بسعة ستة مسارات، بطول 140 متراً، مع منحدر للجسر من جهة جزر ديرة. كما سيتم إنجاز أعمال على الجسر القائم تشمل أعمال الرصف، وبناء الحواجز، والإشارات المرورية، والخدمات، وأعمال إنارة الشوارع.

وأضاف: «تتضمن أعمال المشروع تنفيذ جسر بمسارين، يوفر حركة مرورية حرة من جزر ديرة إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات، يوفر حركة مرورية حرة من جزر ديرة إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر ديرة، مشيراً إلى أن التقاطع المجسر على شارع الخليج، يسمح بتوفير جسرين مستقبليين باتجاه شارع أبوبكر الصديق».

وأوضح الطاير أن «نطاق العمل يتضمن أيضاً رفع كفاءة شارع الخليج بطول 1.8 كيلومتر، من تقاطع أبوهيل شمالاً إلى مستشفى البراحة جنوباً، وذلك بإضافة تقاطعين محكومين بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الخليج مع شارعي أبوهيل وأبوبكر الصديق، بدلاً من الدوارات القائمة، وتعد هذه التحسينات جزءاً من التحسينات المستقبلية على محور الشندغة».

تجدر الإشارة إلى أن مشروع «جزر ديرة»، الذي تطوره شركة نخيل، يعد الواجهة البحرية الجديدة لدبي، ويتكوّن من أربع جزر اصطناعية تم ردمها داخل مياه الخليج العربي، على امتداد ساحل ديرة، بمساحة تصل إلى نحو 17 مليون متر مربع، وهو أكبر المشروعات التطويرية في منطقة ديرة، ويتضمن تنفيذ المئات من الفنادق والشقق المفروشة والمباني المتعددة الاستخدامات والمراسي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في المشروع نحو 250 ألف نسمة، و80 ألف موظف.

110 آلاف رحلة

توقعت دراسة مرورية أن يبلغ الحجم المروري المتولّد عن المشروع نحو 110 آلاف رحلة خلال ساعة الذروة، ما يتطلب تنفيذ بنية تحتية ضخمة لشبكة الطرق وأنظمة المواصلات العامة، حيث سيتم توفير ثلاثة جسور لمداخل ومخارج رئيسة للمشروع تعبر القناة المائية الملاحية، منها مدخلان يقعان على تقاطعات شارع الخليج مع كل من شارعي أبوبكر الصديق وأبوهيل، أما المدخل الثالث فيمتد من شارع الميناء بمحاذاة ميناء راشد.

وقد روعي توفير مداخل مباشرة وحرة الحركة من خلال تقاطعات مجسّرة على جميع مداخل المشروع.