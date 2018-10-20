أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا غداً

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وقال، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والثاني عند الساعة 23:02 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:29.

وعن بحرعمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:03 والثاني عند الساعة 08:06، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:07 والثاني عند الساعة 01:58.