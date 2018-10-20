المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إشادة

أشاد مقيم بتفاعل كبير من الجهة المعنية مع الشكوى التي نشرها في زاوية «سكيك»، حول تأخر حصوله على موعد تصوير «سونار» لزوجته الحامل في مستشفى في دبي لمدة تزيد على الأسبوع، مشدداً على أن الهدف من وراء الشكوى كان التنبيه والعمل على حل المشكلة.

اقتطاع

شكا موظف حكومي متعامل في بنك دبي الإسلامي اقتطاع مبلغ صيانة لحسابه الجاري (حساب راتب)، وذلك بعد خفض حسابه من مميز إلى عادي، علماً بأنه تم إعلامه من قبل موظفة البنك بعدم اقتطاع أي مبالغ بعد خفض الحساب، والموظف متعامل مع البنك منذ 13 عاماً، ولم تقتطع مبالغ الصيانة منه مطلقاً.

مشاة

طالب سائقون زيادة ممرات المشاة في منطقة التعاون في الشارقة، نظراً للكثافة السكانية فيها، وتفادياً للحوادث المرورية التي يقع ضحيتها المشاة.

جرذان

شكا سكان في منطقة الراشدية في عجمان انتشار جرذان بشكلٍ كبير في المنطقة، مطالبين بضرورة القضاء عليها، نظراً للضرر الصحي الذي قد تلحقه.

باصات

لفت سائقون إلى أنه على الرغم من الاحترام الذي يحظى به سائقو الباصات المدرسية في الشارع، التزاماً بالقوانين، وحرصاً على سلامة أرواح الطلبة، إلا أنه في المقابل لا يلتزم عدد منهم بقوانين المرور، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم، وردع المخالفين منهم.

صناعية

لفت سائقون إلى ضرورة العمل على تعبيد الطرق الترابية في المناطق الصناعية في الشارقة، وذلك نظراً لحيوية المنطقة.

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