«الواقع الافتراضي» للتعريف بالتراث الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معهد الشارقة للتراث موقعه الإلكتروني بحلة جديدة، كما أطلق تطبيقاً على الهواتف الذكية، وتقنية الواقع الافتراضي، لتعريف الجمهور بالتراث الإماراتي.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أن جناح حكومة الشارقة في «جيتكس»، حافظ على زخمه حتى اليوم الأخير من الحدث التقني الأبرز على مستوى الإمارات والمنطقة، إذ تابع زوار المعرض أنشطة الجناح، التي تمثلت في الكشف عن مزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة. كما اطلعوا من ممثلي الدوائر المختلفة على الدور الذي تلعبه التطورات المبتكرة في تسهيل التعاملات مع الدوائر الحكومية، وتوفير الوقت والجهد والمال.

ومن أبرز ما شهده اليوم الأخير، إطلاق شبكة الشارقة لحماية الطفولة تطبيقاً على الهواتف الذكية، لتعريف الجمهور بميزات الشبكة وخدماتها، بهدف تسجيل العضويات والانتسابات الجديدة، وعرض أبرز الأحداث والفعاليات المتعلقة بالشبكة، التي يمكن من خلالها نشر الوعي والثقافة في الشؤون المتعلقة بحماية الطفولة.

يشار إلى أن جناح حكومة الشارقة ضم 36 دائرة وجهة حكومية.