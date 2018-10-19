«تنمية المجتمع» تناقش «الأمن السيبراني».. والتقنيات الداعمة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت وزارة تنمية المجتمع جلستين، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، الأولى تقنية عن «مستقبل الأمن السيبراني»، والثانية حول أهم التقنيات الداعمة لأصحاب الهمم وكبار السن.

وأكد المستشار التقني بالوزارة، سعيد عبدالله، أن الجلسة الأولى هدفت إلى التعريف بالأمن السيبراني (أمن المعلومات)، إضافة إلى توعية الجمهور بأهميته ودوره في تقليل المخاطر على الفرد والمجتمع، والحفاظ على الخصوصية والخدمات الذكية المقدمة من الجهات المحلية والاتحادية في المدن الذكية.

وقال إن الجلسة تُوجّه البوصلة المعرفية نحو المختصين في مجال أمن المعلومات، وتحفزهم على طرق تفكير إبداعية في هذا الحقل، لتأكيد مزيد من المرونة في الأداء والسرعة في الإنجاز والاستشراف في التوقعات، بما يصب في مصلحة الفرد والمجتمع والمدينة الذكية.

أما الجلسة الثانية، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة جارتنر، حول أهم التقنيات الداعمة لأصحاب الهمم وكبار السن، تضمنت عرض أجهزة تقنية قادرة على التعرف إلى المحيط، وتحليل الصورة، وتحويلها إلى ملف صوتي وقراءتها، إضافة إلى الروبوتات المساعدة لكبار السن.