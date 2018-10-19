«المرقاب» يرصد سلوكيات السائقين في «أوبر» و«كريم»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق نظام ذكي لتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني E- Hail، أطلقت عليه اسم «المرقاب». ويتيح النظام للهيئة مراقبة وتنظيم رحلات شركتي «أوبر» و«كريم».

وقال مدير أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، إن النظام يستطيع التعرف إلى إجمالي المسافات التي قطعتها مركبات الشركتين، والساعات التي قضتها في رحلاتها مع المتعاملين، فضلاً عن مراقبة إشغال المركبات والرحلات بتفاصيلها، ورصد أداء وسلوكيات السائقين.

وأضاف أن أجهزة المراقبة الذكية، التي ركّبتها الهيئة في مركبات الليموزين، مربوطة بنظام (المرقاب)، الذي يوفر للجهة المعنية معلومات آنية وبيانات أساسية، لتحليلها، بهدف ضمان جودة الخدمة، والتحقق من مؤشرات الأداء لهذا القطاع.

وأشار شاكري إلى الانتهاء من تفعيل النظام بنهاية العام الجاري، في إجمالي 6100 مركبة ليموزين، لافتاً إلى أن إطلاق النظام يستهدف تحسين خدمات قطاع الليموزين، بوصفها وسيلة تنقل تتصف بالرفاهية.