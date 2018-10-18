بالفيديو.. حالات فصل العامل دون إنذار مسبق من صاحب العمل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يجوز فصل العامل دون إنذار مسبق، حسب المادة 120 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في 11 حالة تجيز لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء مع أي عامل على كفالته يقع في إحدى هذه الحالات.

وذكرت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم" عن حالات فصل العامل دون إنذار مسبق، أنها تتضمن انتحال العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه.