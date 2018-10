بثت وزارة الداخلية فيديو يظهر أخطر حوادث تجاوز الإشارة الحمراء في الدولة.

ونتج عن حوادث تجاوز الإشارة الحمراء 5 وفيات و358 إصابة في العام 2017 على مستوى الدولة.

5Deaths and 358 Injuries Due to Jumping Red Signals in the UAE in 2017 pic.twitter.com/UBLRhkIJCH