«موارد رأس الخيمة» تشارك في «رصد المركبات المهملة»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الموارد العامة في حكومة رأس الخيمة مشاركتها في حملة «رصد المركبات المهجورة والمهملة» في الإمارة، التي أطلقتها، أخيراً، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف رصد المركبات التي تشوه المظهر الجمالي للإمارة، وتتسبب في وقوع جرائم وحوادث متنوعة.

وأكدت مدير الهيئة بالإنابة، ميسون محمد، أن الهيئة وفرت أكثر من 500 موقف لاستقبال المركبات المتروكة، بعد رصدها وضبطها من المعنيين، ومن ثم ترحيلها إلى ساحة حجز المركبات (الشبك)، في منطقة الساعدي. كما تعاونت الهيئة مع شركة نقليات لتوفير نحو 30 مركبة سحب (ونش)، لنقل المركبات المهملة إلى «الشبك» مباشرة، من شعم حتى المنيعي.