شرطة أبوظبي تحث على حماية الأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حثت شرطة أبوظبي الآباء على المشاركة في تعزيز جهود حماية الأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، من خلال تعريف أبنائهم بخطوات الإبلاغ عنها، وقالت إن على الآباء التأكد من اتباع أطفالهم إجراءات الأمن والسلامة في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعدم تركهم من دون رقابة أبوية مستمرة.

واستفادت طالبات مدرسة التقدم للتعليم الأساسي من محاضرة توعية قدمتها لهن الشرطة أخيراً، في إطار حرصها على إيجاد جيل واعٍ وبيئة خالية من سلبيات التقنيات الحديثة.

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، العقيد عمران أحمد المزروعي، أهمية عقد مثل هذه المحاضرات لتعزيز جوانب التوعية بمفاهيم التنمر الإلكتروني، والتقنيات المتعلقة بها، والوسائل الآمنة للوقاية من مسببات التنمر.

وشدّد على دور المؤسسات التعليمية في تثقيف الطلبة بالمخاطر الناجمة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتنمية إدراكهم لمواجهتها، ومساعدتهم على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، معتبراً حماية الأطفال واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة بين جميع المعنيين، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية تجاه القضايا التي تمس الطفولة.

وتفاعلت الطالبات مع مقدم المحاضرة مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية»، الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي.

حماية الأطفال واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين جميع المعنيين.