تخطيط الشارقة تطلق نظام تحليل عرض المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 نظام تحليل عرض المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بعرض عدد المعاملات ورسومها وتوزيعها الجغرافي بشكل لحظي والتنبيه في حال وجود أي انحراف لمؤشر الأداء من أجل اتخاذ القرار السريع والتوجيه المناسب.

حضر إطلاق النظام الجديد رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي للتحول الرقمي بالشارقة، وقدمه رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، المهندس خالد بن بطي المهيري، وبحضورالمتحدث الرسمي باسم دائرة التخطيط والمساحة محمد الفلاسي، والمهندس يوسف آل علي والمهندس أمجد جودة من إدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية.

كما قدم الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي إلى سعادة خالد بن بطي، رئيس الدائرة والسادة الحضور، عرضاً مبسطاً لمشروع الخريطة الرقمية في الشارقة باعتباره من المشاريع الأكثر تشويقاً في إمارة الشارقة، مشيراً إلى الفوائد الكبيرة التي يتضمنها المشروع، حيث أنه يجمع البيانات الحكومية في منصة واحدة مركزية، تسمح للحكومة بتقديم سياسات ذكية لخدمة سكان الشارقة.

وصرح رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة المهندس خالد بن بطي المهيري، بأن النظام الجديد يقوم بعرض عدد المعاملات ورسومها وتوزيعها الجغرافي بشكل لحظي ويومي، كما يقوم النظام بتنبيه مدير الإدارة المعني بالخدمة في حال وجود أي انحراف لمؤشر الأداء من حيث تأخير المعاملة وسبب التأخير ومدة التأخير ليتم اخذ القرار والتوجيه المناسب بشكل مباشر وسريع، كما يوفر إمكانية تحليل وفلترة البيانات والوصول إلى أدق التفاصيل على مستوى المعاملة الواحدة، مؤكداً أن هذا النظام سيكون له أثراً ايجابياً ومباشراً في تحسين مؤشرات الأداء لجميع الادارات وعلى جميع المستويات.

وأشار إلى أن إطلاق النظام الجديد لتحليل البيانات والمعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي وعرضها على متخذي القرارات في الدائرة بأسلوب بياني واضح وسهل يأتي لمواكبة ما تشهده دائرة التخطيط والمساحة من تقدم في مجال التحول الرقمي لخدماتها بشكل كامل.

وقال المهندس خالد بن بطي المهيري أن أسبوع جيتكس للتقنية بدورته 38 تحت شعار "التحول الرقمي" يمثل منصة سنوية رائدة لاستلهام الأفكار الجديدة وتحديث الخدمات الحالية، وفرصة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجالات تقديم الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن الدائرة دشنت خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018 العديد من الخدمات الالكترونية المبتكرة، والتي صُممت خصيصاً لتعزيز مستويات رضا المراجعين وتؤسس لمرحلة عصرية جديدة في مجال تقديم الخدمات العامة.

كما ثمن جهود فريق تطوير الخدمات وإدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية والذي قام بتطوير هذه الخدمات وجمعها في حزمة واحدة تلبيةً لاحتياجات المراجعين، مشيداً بسرعة انجاز الخدمات الذاتية وتضافر جميع الإدارات المعنية بإنجاز المهام الموكلة إليها لإخراج المنتج النهائي بأعلى معايير الدقة والإتقان، لافتاً إلى حرص الدائرة على الاستفادة من التجارب الدولية للتطوير، واستلهام الافكار الجديدة لتحديث خدماتها.

ومن جهته ذكر مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية المهندس محمد الظفيري بأن الدائرة تقوم حالياً بإعادة هيكلة معظم المعاملات في الدائرة واختصار انجاز تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع التحديثات التي تمت بتكامل تام مع نظم المعلومات الجغرافية، واستحداث خدمات ذاتية تعزز من سعى الدائرة الى انجاز معظم معاملاتها بشكل فوري.