"الهوية والجنسية" تحدد شروط تمديد تأشيرات الزيارة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة العميد سعيد راكان الراشدي بدء تطبيق ٣ قرارات لمجلس الوزراء الاحد المقبل أولها تمديد اقامة الارملة او المطلقة بدون كفيل لمدة عام من تاريخ الطلاق او وفاة الزوج .

وقال الراشدي ان اقامة الزوجة أو الارملة والابناء المستفيدين من القرار سارية عند حدوث الطلاق او الوفاة للزوج.

وأشارالى ان شهادة التخرج من الثانوية او الجامعة شرطا لمنح إقامة الطلبة لمدة عام على كفالة ذويهم

كما سيتم تمديد تأشيرة الزيارة او السياحة بعد انتهاءها برسم 600 درهم لمدة مماثلة من دون الحاجة لمغادرة الدولة فيما ستكون غرامة المخالفة 100 درهم عن كل يوم، .

من ناحية ثانية قال الراشدي إن عقد الإيجار يكون شرطا لمنح المطلقة والأرملة إقامة لمدة عام في الدولة.

ومن القرارات الصادرة فإن التمديد لتأشيرات الزيارة باختلاف أنواعها لمدتين كل منهما 30 يوما وتطبق على الزائرين الموجودين حاليا داخل الدولة وكذا المخالفين لتأشيرة الزيارة شرط عدم تجاوز المخالف 30 يوما.