رسائل «وقائية» لسائقي «الأجرة» أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تلقى نحو 1000 سائق سيارات أجرة في أبوظبي، يعملون في ثماني شركات، رسائل إلكترونية باللغة الإنجليزية على شاشات مركباتهم توضح لهم التدابير الوقائية التي يجب الالتزام بها أثناء الضباب.

وأفادت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، بأن الهدف الرئيس من إرسال الرسائل يتمثل في تعزيز السلامة للسائقين، ومركبات الأجرة التي تعد الأكثر وجوداً على الطرق.

وحثت الرسائل الإلكترونية السائقين على عدم السير في حال انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادى حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

وقال مدير المديرية، العميد خليفة محمد الخييلي، إن إرسال الرسائل الإلكترونية «الوقائية»، يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لنشر توعيتها الاستباقية بالضباب إلى أكبر نطاق ممكن من السائقين، وفي إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، المتمثل في جعل الطرق الأكثر أماناً، موضحاً أن هناك عدداً من مركبات الأجرة شارك في حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» أثناء الضباب، خلال الفترات الماضية.

وحث الخييلي الجهات كافة على تعزيز الجهود المبذولة، لزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب، والالتزام بمحتوى الرسائل الإرشادية من خلال القنوات الإعلامية المختلفة في إطار التوعية الاستباقية لتوفير السلامة المرورية أثناء الضباب.

جدير بالذكر أن التوعية الإلكترونية لسائقي مركبات الأجرة، تأتي ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة تعزيزاً للسلامة على الطرق، وتعريف قائدي المركبات بالإجراءات الوقائية قبل تشكّل الضباب.