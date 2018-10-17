شرطة الشارقة تُسعد الطلبة المتعسرين بـ «بلسم»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، «برنامج بلسم»، وذلك استمراراً لفعالية «العودة إلى المدارس» التي تنفذها شرطة الشارقة كل عام، بهدف سد الحاجات الأساسية للطلبة المعسرين، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتحقيقاً لغايات الاستعداد الأكمل لهم، وبث روح السعادة والسرور في قلوبهم، والوقوف إلى جانبهم ليتمكنوا من الجلوس على مقاعدهم، واستقبال الفصول الدراسية بحب واهتمام، ولتشجيعهم على التفوق في المجال الدراسي.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من المدارس في الشارقة، والنظر في حاجة الطلاب الأساسية، التي تركزت على توفير وجبات الفطور لـ40 من الطلبة المعسرين، على مستوى مدارس الإمارة، طوال العام الدراسي الجاري، بكلفة 31 ألفاً و800 درهم.

وتقدمت إدارات المدارس التي تمت زيارتها، بالشكر إلى شرطة الشارقة على دورها المجتمعي نحو الطلاب المعسرين، مثمنة دعمها الدائم لهم.