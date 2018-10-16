«مهاراتي» منصة ذكية موحدة للتعلم الرقمي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، أمس، نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني، وهو يمثل منصة ذكية موحدة للتعلم الرقمي، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغيّر الكتبي، أن إطلاق نظام «مهاراتي» يأتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لبناء الكفاءات الصحية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز النظام الصحي بالدولة، وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية.

ويأتي نظام «مهاراتي» ضمن باقة مبادرات وطنية، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية، ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً للارتقاء بمستوى الجودة والخدمات.