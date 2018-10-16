نظارة لرصد المطلوبين خلال التغطية الأمنية للفعاليات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال اليوم الثاني لمعرض «جيتكس للتقنية 2018»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشروع «راصد»، وهو عبارة عن نظارة ابتكارية للتعرف إلى الوجوه.

وأوضح النقيب علي سيف الرمسي، من الإدارة العامة للعمليات، أن المشروع يرصد الأشخاص المطلوبين والمشتبه فيهم، من خلال قاعدة بيانات تتعرف إلى ملامح الوجه، وترسل إشعاراتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن النظام يمكن استخدامه في المناطق التي لا توجد بها كاميرات، كما يفيد في التغطية الأمنية للفعاليات.

وكشفت المنصة عن طائرة من دون طيار، تعمل بنظام (Tethered indigo)، وتتميز بقدرتها على التحليق دون انقطاع، وسهولة التنقل والاستخدام في دقائق عدة.

وأوضح النقيب ياسر الكمدة، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن طائرة «الدرون» تدعم مبادرة «دبي 10x»، ويمكن الاستفادة منها في تغطية المناطق الحيوية، وفي الإنقاذ البحري، وتأمين الحدود البرية، إضافة إلى استخداماتها في الفعاليات والمناسبات.

وعرضت المنصة مركز الشرطة الذكي «SPS»، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والخدمات التي يقدمها النظام الآلي الذكي، الذي يستخدم ست لغات عالمية تخدم المواطنين والمقيمين وزائري إمارة دبي.

وقال مدير المشروعات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، سامر الخواجة، إن النظام الآلي الذكي يتيح للجمهور إجراء خدمات أمنية شرطية عدة، منها فتح بلاغ شيك مرتجع، وفتح بلاغ جنائي، والتحقيق عبر الفيديو مع الضباط والمحققين الموجودين على مدار 24 ساعة، وإمكانية تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة عن طريق الأجهزة، ومتابعة البلاغات. وأشار إلى أن النظام الذكي يسهم في دعم توجه دبي نحو التحول الذكي في تقديم الخدمات وتقليل عدد المراجعين.

تطبيق للإبلاغ عن حالات الإزعاج والتسول

أعلنت شرطة دبي عن استحداث خدمة جديدة في تطبيقها الذكي، تحمل اسم «عين الشرطة»، متضمنة 10 خدمات، إذ تتيح للجمهور إمكانية استخدامها في الإبلاغ عن حالات الإزعاج والمخدرات والتسول، والإبلاغ عن القضايا الأخلاقية، والتجمعات المشبوهة، وغيرها من الخدمات. ويقدم التطبيق الذكي 124 خدمة مختلفة للجمهور، منها دفع المخالفات المرورية، والإبلاغ عن الحوادث البسيطة، وتوفير خدمة الحصول على شهادة الراتب، وشهادة بحث الحالة الجنائية، ولمن يهمه الأمر، وغيرها.