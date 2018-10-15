«صحة دبي» تختصر وقت المرضى بتطبيق ذكي جديد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، تطبيقاً ذكياً جديداً للتسهيل والتخفيف على المرضى والمتعاملين، وقاصدي منشآت الهيئة للحصول على الخدمات النوعية. ويحتوي التطبيق الجديد على كل المعلومات والبيانات الصحية للمريض، ووصفات الأدوية الخاصة به ومواعيدها، إضافة إلى نتائج تحليل المختبر والفحوص الطبية.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق الجديد، الذي أعلنت عنه عبر منصتها في معرض «جيتكس 2018»، يواكب مرحلة التحول الذكي، التي تشهدها الدولة ومدينة دبي، كما يتماشى مع مجمل الطفرات التي تحققها الهيئة على صعيد توظيف التقنيات الحديثة، وجعلها أساس تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

ومن الخصائص الرئيسة للتطبيق أنه يختصر كثيراً من وقت وجهد المتعاملين، وكذلك العاملون في الهيئة، ما يفتح المجال للمزيد من الخدمات عالية الجودة، إلى جانب أن التطبيق نفسه يكفل تقديم الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، خصوصاً الخدمات التي تضمنها في مرحلته الأولى، وهي خدمات التبرع بالدم، وجميع الخدمات المرتبطة بالملف الإلكتروني الموحد «سلامة»، وخدمات متابعة الطلبات الخاصة بنظام «سالم».

ويوفر التطبيق خارطة دقيقة وتفصيلية لعمل الهيئة ومنشآتها من المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، ومراكز فحص اللياقة الطبية والعيادات. كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع الهيئة مباشرة، والتفاعل مع مؤشر السعادة المرتبط بمستوى الخدمات الطبية، إلى جانب متابعة مستجدات الهيئة وما توفره من برامج توعوية وأخبار وتقارير صحافية عبر البث الحي لقناتها «صحة وسعادة».

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، إن الهيئة تضع المتعامل نصب عينيها في كل ما تقوم به من أعمال، وما تستحدثه من برامج وتطبيقات، لتسهيل حصول المتعامل على خدماتها، والاستفادة من قدرات الهيئة الطبية، لافتاً إلى أن ثمة استراتيجية واضحة لـ«صحة دبي» لتمكين كوادرها الطبية، على وجه التحديد، من الممارسات المهنية المقترنة بأفضل الوسائل والتجهيزات والتقنيات.

التطبيق الجديد يواكب

مرحلة التحول الذكي

التي تشهدها الدولة

ومدينة دبي.