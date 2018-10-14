«التوطين»: الأولوية لخريجي «تمكين» في الأيام المفتوحة للتوظيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المواطنين والمواطنات من خريجي برنامج «تمكين»، ستكون لهم الأولوية في المشاركة في الأيام المفتوحة للتوظيف، التي تنظمها الوزارة مع شركائها لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. ويستهدف البرنامج، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات، الذين لا يتمكنون من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي تنظم عمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بمبادرة تسريع التوطين النوعي.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة فاطمة الحوطي، إنه يجري الاستعداد للبدء في تدريب وتأهيل الدفعة الثانية من المواطنين والمواطنات في برنامج «تمكين»، بعد أن تم تخريج الدفعة الأولى التي ضمت نحو 148 باحثاً عن العمل على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي ضمن حزمة البرامج والمبادرات التي تبنتها الوزارة في إطار تطبيق خطتها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير مهارات الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، بما يسرع من توظيفهم في القطاع الخاص وزيادة تنافسيتهم الوظيفية لتمكينهم في هذه الوظائف.

وقالت إن «تمكين» يتم تنفيذه وفقاً لمنهجية تقوم على أساس تقييم المتدربين لتحديد احتياجاتهم التدريبية، وذلك بناء على اختبارات تستهدف معرفة مستوى اللغة الإنجليزية للمتدرب والمهارات الأساسية لتقنية المعلومات والمقياس النفسي للمهارات المهنية، وهي من ابرز الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز الباحثين عن العمل المقابلات الوظيفية. وأشارت الحوطي إلى انه يتم إشراك المتدربين في برامج متخصصة وفقاً لاحتياجات كل متدرب، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمنح بعدها المتدرب شهادة إتمام متطلبات البرنامج التدريبي.

وأوضحت أن خريجي الدفعة الأولى من «تمكين» ستتم إعادة دعوتهم للمشاركة في المقابلات الوظيفية التي ستجرى خلال أيام التوظيف المفتوحة للتوظيف، والتي ستواصل الوزارة تنظيمها بالتعاون مع شركائها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين النوعي.

وذكرت أنه تم تخصيص بطاقات لخريجي البرنامج تخولهم الدخول السريع للمقابلات الوظيفية، حيث ستكون لهم الأولوية في المشاركة في هذه الأيام، وبالتالي تعزيز حصولهم على الوظيفة، خصوصاً أنه تم تمكين الخريجين من اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية والتجارية، وكذلك مهارات تقنية المعلومات الأساسية فضلاً عن تعلم كيفية اجتياز المقابلات الوظيفية، وهو الأمر الذي من شأنه مساعدتهم في الحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة.