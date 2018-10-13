بلدية أم القيوين تنفي صحة ماتم تداوله حول وجود مياه كبريتية في إحدى المناطق التابعة للإمارة

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أكدت بلدية أم القيوين عدم صحة المعلومات الخاصة بوجود مياه كبريتية في إحدى المناطق التابعة للإمارة، وعدم صحة المعلومات التي نشرت في الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد القائم بأعمال مدير عام دائرة البلدية عبيد سلطان طويرش، بأن الدائرة قامت بإغلاق 7 آبار للمياه الجوفية في إحدى المناطق بالإمارة وستفرض الغرامات المقرره في قانون المياه الجوفية وقانون الصحة العامة والبيئة، كما ستقوم إدارة الشؤون القانونية بإتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها القوانين.

ويأتي هذا التوضيح من قبل بلدية أم القيوين بهدف الحد من تداول المعلومات الغير دقيقة التي تنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإتصال الأخرى وتصحيح الأخبار المغلوطة والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع.