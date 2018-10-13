بالفيديو .. سمكة قرش "مهددة بالانقراض" تبحث عن الغذاء على شواطئ أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة أبوظبي، عن رصدها سمكة قرش من نوع القرش الحوت، يوم الرابع من أكتوبر الجاري، وعلى الفور تم القيام بعمل مسح لمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي لمتابعة وجود سمكة القرش الحوت، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، والمدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن هذا النوع من القروش من الأسماك المسالمة واعتاد دخول المراسي والخلجان بسواحل أبوظبي في هذا الوقت من العام، لوجود المغذيات العشبية في هذه المناطق، مؤكدة أنه يتغذى على الأسماك الصغيرة والنباتات وليس البشر، محذرة من الاقتراب من سمكة القرش للحفاظ على سلامتها وإبلاغنا عند مشاهدتها، بالاتصال على الرقم 800555، خاصة وأن خروج القرش الحوت يتطلب وقتاً كبيراً، لا سيما أن فتحات الدخول والخروج من الخلجان والموانئ تكون من جهة واحدة فقط.

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وأشارت الهيئة إلى أن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة دولة الإمارات بتنوع كبير منها، حيث تلعب الدولة دوراً هاماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي ورفع مستويات التوعية بأهمية تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والمحافظة عليها، وذلك في ظل انتشار أساليب الصيد الجائرة، بالإضافة إلى رواج تجارة زعانف أسماك القرش وبالأخص في دول شرق آسيا، والتي طالت الكثير من أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض.

ويُعد القرش الحوت أكبر أنواع أسماك القرش، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاماً، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.