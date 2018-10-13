شرطة الشارقة تشارك في حماية البيئة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، في حملة التوعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية بالمنطقة الشرقية، التي نظمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وتضمنت المشاركة توزيع مطويات توعية على الجمهور احتوت على إرشادات ومعلومات بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة. يأتي ذلك، في إطار التنسيق بين شرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتوعية الجمهور من العبث وتشويه الموارد الطبيعية التي تزدهر بها المنطقة والتي يجب المحافظة عليها ونشر هذه الثقافة بين جميع شرائح المجتمع.