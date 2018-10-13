164 مخالفة لمراكز فحص المركبات خلال 6 أشهر

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

قال مدير إدارة ترخيص المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد المخالفات، التي سجلت بحق مراكز الفحص الفني للمركبات، بلغ 164 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، كان على رأسها مخالفات عدم اتباع معايير الفحص الفني المعتمدة من الهيئة، أو الإهمال في إدخال البيانات الخاصة بشهادة الفحص، وعدم التقيد بالتعاميم والتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة من الهيئة، وقيادة الفاحص مركبة العميل دون رخصة سارية المفعول.

وأشار إلى أن الهيئة تستخدم وسائل متطورة في الرقابة والتفتيش، عبر تقنيات وأنظمة ذكية ترصد التجاوزات التي تحدث في مراكز الفحص الفني للمركبات ومنشآت تعليم قيادة المركبات، من خلال كاميرات المراقبة، وإصدار المخالفات الغيابية مع الاحتفاظ بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تثبت التجاوزات، حيث يتم إخطار جميع مزودي الخدمات بكل المخالفات، التي يتم إصدارها من مركز الرقابة الذكية. وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وحدت، قبل ثلاث سنوات، أنظمة الفحص المستخدمة في مراكز فحص المركبات، التابعة لمراكز خدمة العملاء، المنتشرة في عدد من مناطق إمارة دبي، حيث ألغت كل الأنظمة التي كان معمولاً بها في تلك المراكز، وألزمتها بتطبيق نظام موحد للفحص، معتمد من الهيئة. وأعلنت الهيئة أن النظام سدّ عدداً من الثغرات، التي كانت تشوب عملية تطبيق أنظمة متعددة، وأنه حقق فوائد عدة منها رفع مستوى الخدمة، وزيادة نسبة الشفافية والصدقية في نتائج الفحص. ووفقاً للقانون المعمول به في إمارة دبي، يجب أن تخضع المركبات لاختبارات دورية لضمان صلاحيتها على الطرق، حيث يعمل الفحص الفني للمركبات على رفع كفاءة سلامتها، نظراً لاستبعاد المركبات غير الآمنة التي لا تجتاز الفحص، كما يتم إلزامها بإصلاح العيوب قبل أن يسمح بحركتها مرة أخرى على الطريق. وتفرض الهيئة عدداً من المعايير في مراكز الفحص الفني للمركبات، التي يديرها الشركاء الاستراتيجيون المفوضون من قبلها بموجب عقود شراكة بتقديم الخدمات نفسها، بهدف ضمان مستوى الجودة نفسه في توفير الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة للهيئة، من حيث الدقة في توفير المعلومات، والسلاسة في إجراء المعاملات، وكذلك الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الفحص.

نظام تحكم إلكتروني

يعتبر مركز الرقابة الذكية نظام تحكم إلكتروني، لمتابعة سير عمل مراكز الفحص الفني للمركبات، ومعاهد تعليم القيادة، والنقل السياحي، وجاء إنشاؤه في إطار تنفيذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطتها الاستراتيجية، الرامية إلى اتباع أفضل الممارسات التكنولوجية، لتطوير خدماتها ووضع الحلول الناجعة، لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على مخرجاتها الخدمية.

ويتولى المركز مواجهة التحديات الناجمة عن ازدحام بعض مراكز الفحص الفني بالمراجعين، حيث يقوم الموظفون العاملون فيه، عبر مراقبة شاشات المركز، بتوجيه المتعاملين إلى مراكز الفحص الأقل ازدحاماً، توفيراً للوقت والجهد.