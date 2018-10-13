المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تاكسي

استغرب عملاء لمركبات أجرة في دبي توصيل سائق مركبات «هلا تاكسي» لعميل على الطريق، رغم أن هذه المركبات تخصص للعملاء الذين يحجزون مركبة أجرة هاتفياً عبر مركز الاتصال، وقد تم إطلاقها لضمان حقوق الركاب في الحصول على الخدمة بأسرع وقتٍ ممكن.

طيور

شكا مقيم في منطقة التعاون بإمارة الشارقة لجوء أحد القاطنين في المبنى السكني الذي يقيم فيه، إلى إطعام الطيور على الشرفة يومياً خلال ساعات الصباح والمساء، مشيراً إلى أن الفضلات والريش تتراكم باستمرار وبكثرة على الشرفات، ويتطلب الأمر الاستعانة بشركة متخصصة لإزالتها.

خزان

فوجئ سكان إحدى البنايات بمنطقة البستان في عجمان بانفجار خزان المياه، الذي يمد البناية بالمياه، ما تسبب في انقطاع المياه عن البناية، فضلاً عن غمر الشوارع المجاورة بالمياه.

فاتورة

قال متعامل في دبي إنه توقف عن استخدام الغاز المنزلي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لكنه فوجئ بأن قيمة الفاتورة للشهر المذكور تماثل متوسط القيمة للأشهر السابقة، ولدى استفساره عن الأمر، أجابت مسؤولة الخدمة بأن الشركة تلجأ إلى قراءة العدادات كل ستة أشهر، وبناء عليه سيتم إرجاع المبلغ الفائض للمتعامل أو خصمه منه بحسب استهلاكه!

مركز

طالب مراجعون لمركز ابن سينا الطبي في عجمان إدارة المركز بإنشاء قسم خاص للطوارئ، لاستقبال الحالات الطارئة.

بنك

قال متعامل إنه فوجئ بتلقي رسائل إلكترونية بخصوص بطاقة ائتمانية من بنك دبي الإسلامي، كان قد حصل عليها قبل خمس سنوات، لكنه لم يلجأ إلى تفعيلها، مشيراً إلى أنه اتصل بالبنك حينها لإلغائها كونه لم يفعلها.

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