«بادر» تحذّر الطلبة من أضرار المخدرات

المصدر: العين ـ وام

نظمت حافلة «بادر»، التابعة لشرطة أبوظبي، محاضرة توعية بمخاطر المخدرات، استهدفت طلبة مدرسة المقام في العين، ضمن حملة «حياتي أغلى»، الهادفة إلى تعزيز التوعية بالأضرار الناجمة عن هذه الآفة التي تشكل خطراً مباشراً على الأسر والأفراد، وتستنزف الاقتصاد الوطني، وتدمّر صحة المجتمع.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على استهداف أكبر شريحة مجتمعية للتصدي لأضرار المخدرات.

وقال إن الطلبة هم أجيال المستقبل، وعماد الوطن في مواجهة المخاطر المحدقة بهذه الآفة، ويتوجب تأهيلهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ولمحيطهم وللشرطة، في الوقاية من مخاطرها، لافتاً إلى أهمية دورهم القادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأكد أن تنظيم مثل هذه المحاضرات يستهدف الحفاظ على الأمن المجتمعي، موضحاً أن حافلة «بادر» المتنقلة هي إحدى مبادرات التوعية، وتمثل قدرة شرطة أبوظبي على مواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف المنظومة الشرطية، وارتقائها وفق نهج حضاري يكرس السعي للمحافظة على الشباب درع الوطن وحصنه المنيع. وتطرّقت المحاضرة إلى الجوانب «النفسية والتربوية والدينية والتخصصية» في أساليب مكافحة المخدرات، والإرشادات والتحذيرات من التعامل مع مروجيها، وكيفية التعرف إلى المتعاطين، والوسائل الوقائية لعلاج المدمنين والأمراض الناتجة عن هذه الآفة.