محمد بن زايد: نؤمن بقدرات الشباب في صناعة مستقبل البلاد

المصدر: أبوظبي ـ وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «نثق بدور شباب الإمارات الطَّموح، ونؤمن بقدراتهم وإمكاناتهم في صناعة حاضر ومستقبل البلاد»، داعياً سموه الشباب إلى العمل بجد وإخلاص وعزم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، فهُم صناع المستقبل وقادته وأمله، الذين نتطلع من خلالهم إلى مستقبل مزدهر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهد جانباً من فعاليات الدورة الثانية لـ«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، التي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر يومين.

وحضر سموه الجلسات التي قدمها، كل على حدة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، خلدون خليفة المبارك، ورئيس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، الذين طرحوا، خلال الجلسات، العديد من التجارب في القيادة والإدارة والقيم التي تعين على النجاح والإبداع والتميز، مشيرين إلى أن القائد المؤسس والملهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منح الثقة لأبناء الإمارات وألهمهم حب العمل والإخلاص للوطن، وهو ما أثمر المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الصعد كافة.

وتجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المعرض المصاحب لـ«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، رافقه خلالها مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة للمجلس، محمد خليفة النعيمي، وشملت جناح «الصندوق الضوئي» الذي يتضمن معلومات وبيانات حول الصحة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

كما زار سموه جناح «تحدي صناع السياسات»، الذي يهدف إلى بث روح العمل وتمكين الشباب لمواجهة التحديات، وكذلك جناح الرياضة والتقى عدداً من الرياضيين أصحاب الهمم.

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة هذه النخبة من شباب الوطن في المجلس، وفخره بالإقبال المتميز الذي حظي به «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، والذي يؤكد حرص شباب الإمارات واهتمامهم بتشكيل أفكارهم ورؤاهم الطموحة لمستقبلهم والاستعداد له، من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، وتسلحهم بالفكر والمعرفة والعلوم التي تمكنهم من الانخراط في مختلف مواقع العمل الوطني وتحمّل مسؤولية القيادة في المستقبل.

وقال سموه: «نثق بدور شباب الإمارات الطَّموح، ونؤمن بقدراتهم وإمكاناتهم في صناعة حاضر ومستقبل البلاد، ونسعى دائماً إلى تأهيلهم وتحفيزهم وتمكينهم لاستلام راية الوطن والمضي بها إلى فضاء المجد ترفرف في مختلف الميادين».

ودعا سموه الشباب إلى العمل بجد وإخلاص وعزم، لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، فهُم صناع المستقبل وقادته وأمله، الذين نتطلع من خلالهم إلى مستقبل مزدهر.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل المشاركين في «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، الذين رفدوا أفكار الشباب من معين معارفهم ورصيد خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم.

وحضر فعاليات المجلس في اليوم الثاني والختامي للدورة الثانية، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

3500 طالب وطالبة

يجمع «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكثر من 3500 طالب وطالبة مع كبار المسؤولين المحليين والمفكرين البارزين، تحت شعار «قادة اليوم يلتقون بقادة الغد»، وذلك خلال أكثر من 300 جلسة وورشة عمل، وست منصات تفاعلية في مجالات: العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة والتنمية والرياضة واللياقة البدنية والثقافة والإعلام.

• ولي عهد أبوظبي شهد جانباً من فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل».