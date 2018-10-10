المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كاميرا

لاحظ سائقون ازدحام جسر الخان باتجاه شارع الوحدة، بسبب تدافع بعض السيارات على تجاوز خط السير الإلزامي، خصوصا خلال فترة الصباح، وأكدوا أن تركيب كاميرات لرصد المخالفات في هذا المكان سيؤدي إلى توقف السائقين عن هذه المخالفة.

فصول

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة من ارتفاع عدد الطلبة في الفصل الواحد، إذ يصل في بعض الحالات إلى 30 طالباً.

مناهج

قال ذوو طلبة إن مدارس خاصة غيّرت في المنهاج الدراسي لأبنائهم، وأصبح أكثر صعوبة، مشيرين إلى أن المدارس لم تتواصل معهم لشرح طبيعة تلك التغييرات وطرق التعامل معها.

سؤال

قدم ولي أمر طالب في الصف السادس الابتدائي، بإحدى المدارس الخاصة، شكوى لإدارة المدرسة ضد معلمة لغة إنجليزية وزعت على الطلبة ورقة عمل تتضمن سؤالاً عن ممثلة إباحية أجنبية!

روائح

لاحظ سكان في منطقة القصباء، من ناحية المجاز، تصاعد روائح كريهة أثناء عمليات سحب مياه الصرف الصحي من بعض البنايات السكنية، داعين إلى الإسراع في عملية ربط المباني بشبكة الصرف الصحي.

متطوعة

ذكر مواطنة من سكان إمارة رأس الخيمة، أنها تعاونت مع أمهات لتوفير معلمة لغة عربية متطوعة، لتدريس طلاب الصف الثالث في مدرسة «الجزيرة الحمراء»، نتيجة للنقص الشديد الذي تعانيه المدرسة في الكادر التعليمي.

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