المري: منصة إلكترونية ذكية للإقامة حول العالم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن استعدادها لإطلاق منصة إلكترونية ذكية لمشروع الإقامة في مختلف دول العالم، التي تمكن أي فرد من الدخول إليها، والاطلاع على الشروط المطلوبة في دول العالم للهجرة والإقامة فيها، حسب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري.

وأفاد المري، بأن الإدارة طورت خدماتها الإلكترونية من خلال توفير تطبيق للهواتف النقالة، واستمارات إلكترونية وإدارة المعاملات عبر الإنترنت في بيئة تعتمد على أحدث بروتوكولات الحماية الآمنة لمنع أي نوع من التزوير أو القرصنة، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تحقيق راحة المتعاملين وسعادتهم عبر تنفيذ العديد من المشروعات، التي تواكب الثورة الرقمية في العالم.

من جهته، قال المستشار القانوني في الإدارة، العميد علي بن عجيف الزعابي، إن منصة الإقامة في دول العالم تعتبر مشروعاً ضخماً، إذ يضم القوانين والأحكام المتعلقة بشأن أذونات وتأشيرات الدخول والإقامة في دول العالم، بحيث يتسنى للشخص في العالم الدخول إلى نظام منصة دبي لمعرفة شروط الإقامة في دول العالم، مبيناً أن العمل جارٍ الآن على جمع البيانات عبر التواصل مع الجهات ذات الصلة من قنصليات وسفارات.

وأوضح أن هذا المشروع سيخدم البشر في كل أنحاء العالم عبر توفير المعلومات، ومنح أي شخص فرصة الحصول على المعلومة من جهة معتمدة.

وأضاف أن الإدارة تقدم خدمات قانونية ذكية، منها الاستشارات القانونية، وطلبات الصلح والتوفيق والمصالحة، وخدمات خاصة بمكاتب المحاماة.