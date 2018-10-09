شرطة أبوظبي تستقبل أول فوج سياحي بحري بالورود

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت شرطة أبوظبي بالورود، طلائع أول فوج سياحي قادم بالبواخر البحرية، عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية في موانئ أبوظبي.

ووزّع قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، شعارات «عام زايد»، وكتيبات التوعية بلغات متعددة على السياح.

وأكد مدير المديرية بالإنابة، العقيد عمران أحمد المزروعي، حرص شرطة الإمارة على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية، تعزز الأمان السياحي، وتسهم في توفير بيئة ملائمة للسياح، متمنياً للزوّار قضاء أوقات ممتعة خلال الوجود بالوطن.

وأفاد مدير فرع التوعية والإرشاد السياحي في قسم الشرطة السياحية، الملازم أول راكان سعيد المحرمي، بأن المبادرة تم تنفيذها بالتعاون مع فرع العلاقات العامة في «المديرية»، مشيراً إلى أن توزيع الشعارات، يمثل جانباً من الوفاء لزايد الخير، رمز الإمارات الشامخ، الذي استطاع أن يُرسي للدولة نموذجاً فريداً جعل منها وجهة عالمية تتمتع بمقومات الدول المتقدمة، وعلى رأسها الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الكتيبات تضمنت إرشادات للسياح، مثل الالتزام بالقوانين والثقافة السائدة في مجتمع الإمارات، واحترام العادات والتقاليد المحلية، والتعريف بأرقام الطوارئ والوجهات الثقافية، والأماكن والمنتجعات السياحية، والسلوكيات المتبعة لارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة، وشروط القيادة بالمركبات، وغيرها من نشرات التوعية السياحية.