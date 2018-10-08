مركز «أكسفورد» يحتفي بمئوية زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، احتفالية بمناسبة مئوية الشيخ زايد، بحضور الأمير آندرو ألبرت إدوارد، دوق يورك، في بريطانيا، ومشاركة نخبة من صنّاع القرار والشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية والفكرية.

حضر الاحتفالية المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، ونائب سفير الدولة في لندن، روضة العتيبة.

وتأتي الاحتفالية في إطار تفاعل مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مع مبادرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان عام 2018 «عام زايد»، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وهب حياته لخدمة الوطن ورفعته.

بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من قبل المدير المؤسس لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، الدكتور فرحان نظامي، حيث أشاد بجهود الشيخ زايد، رحمه الله، في تأسيس الاتحاد، وقال: «إن مثابرته واهتمامه المبكر بالتعليم وبالمجالات المختلفة مكّنا الإمارات من الوصول إلى المكانة التي وصلت إليها، كما سارت القيادة الحالية على النهج نفسه، حتى وصلت الإمارات إلى المكانة العالمية التي تتمتع بها، وهذا النموذج من التطوّر هو ما نحتاجه في هذا العالم المتغيّر».

وأشاد باهتمام الشيخ زايد، رحمه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية حول العالم.

كما ألقى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عضو مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي سابقاً، كلمة قال فيها: «إن الشيخ زايد شخصية حظيت باحترام الجميع، ولديه إنجازات مشهودة في المنطقة والعالم»، وأثنى على اهتمامه بالبعثات العلمية، حيث كان لديه نظرة مستقبلية لأهمية التعليم.

وأضاف أن «الشيخ زايد يُعد مثالاً في قيم الاتحاد والحضارة والكرم وحسن الخلق».

وقدم الأمير آندرو، كلمة تحدث فيها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، وتطرّق إلى علاقته بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في تطوير العلاقات البريطانية - الإماراتية، التي تعدّ واحدة من أكثر العلاقات الثنائية متانة. وقال: «إنه يتذكر الشيح زايد شخصاً صادقاً ومخلصاً، وأنه كان له دور مؤثر جداً في فهمه للمنطقة وحبه لها».

وعرض فيلم قصير بعنوان «الأب المُلهم»، يحكي قصة الشيخ زايد، ودوره في تأسيس دولة الاتحاد، وتحقيق نهضة دولة الإمارات في مختلف المجالات.

- الاحتفالية تضمنت عرض

فيلم قصير بعنوان

«الأب المُلهم»، يحكي

قصة الشيخ زايد

ودوره في تأسيس

دولة الاتحاد.