3 خدمات جديدة في مراكز «توجيه»

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم ثلاث خدمات جديدة من خلال مراكز الخدمة «توجيه»، اعتباراً من الشهر الجاري، وتشمل الخدمات الجديدة تسليم عقود العمل للعمال في المستوى المهاري الرابع، وتسليم عقود العمل المجددة للعمال في المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس، إلى جانب تقديم خدمة توجيه وتوعية العمال في المستويين المهاريين الرابع والخامس.

وأوضح مدير إدارة التوجيه في الوزارة، قاسم جميل، أن خدمتي تسليم عقود العمل، سواء الجديدة أو التي يتم تجديدها تستلزم مراجعة العامل لأحد مراكز الخدمة «توجيه»، البالغ عددها 14 مركزاً في أبوظبي ودبي، لحضور ورش التوعية التي تركز على بيئة مجتمع دولة الإمارات وعاداته وتقاليده، وقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، واطلاع العامل على الحقوق والواجبات التي نصّ عليها قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن العامل بعد إنهاء متطلبات الورش التوعوية، يقوم بالتوقيع على عقد عمله واستلامه، والاطلاع على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود، التي يجب أن تتوافق بنودها مع ما يرد في عرض العمل الذي يتلقاه العامل قبل الشروع في إقامة علاقة العمل التعاقدية، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ شفافية علاقة العمل بين طرفيها. وأضاف أن الخدمة الجديدة الثالثة تستهدف توعية وتوجيه العمال، من المستويين المهاريين الرابع والخامس، بقانون تنظيم علاقات العمل، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في استقرار علاقة العمل وتعزيز التوازن في العلاقة بين طرفيها، من العمال وأصحاب العمل. وتُدرج وزارة الموارد البشرية والتوطين في المستوى المهاري الثالث، العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل، بمؤهل المرحلة الثانوية، بينما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، فيما يضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة، ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.