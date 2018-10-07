ترسية آخر مرحلتين في طرق «إكسبو» بـ 630 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي المرحلتين الأخيرتين الخامسة والسادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض «إكسبو»، وتتضمن تطوير شارع جبل علي لهباب، وتطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع جبل علي لهباب، وتبلغ الكُلفة الإجمالية للمرحلتين 630 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء الفوري في تنفيذ مشروعات الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوّار المعرض وخدمة المشروعات المستقبلية في المنطقة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يُعد أحد أضخم مشروعات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو، حيث تم في الفترة الماضية ترسية عقد أربع مراحل من المشروع.

وقال إن المرحلة الخامسة من مشروع الطرق المؤدية إلى موقع معرض إكسبو تشمل تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع شارع جبل علي لهباب عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم إنشاء جسرين آخرين لربط شارع جبل علي لهباب بطريق الخدمات بطول كيلومتر، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو.

وأضاف: «سيتم خلال هذه المرحلة تطوير شارع الأصايل، من خلال تنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع جبل علي لهباب مع شارع الأصايل، لتوفير حركة الدخول والخروج من شارع جبل علي لهباب إلى منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة لجبل علي».

وأوضح أن المرحلة السادسة من مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى موقع معرض إكسبو تشمل تنفيذ جسور بطول 1400 متر، وطرق بطول قرابة ثمانية كيلومترات، حيث ستتم زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من أربعة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات.

وقال الطاير إنه سيتم في هذه المرحلة تحوّل الدوار القائم حالياً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع جبل علي لهباب، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، من خلال رفع شارع جبل علي لهباب بجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ طرق خدمية على الجانبين بسعة مسارين لكل منها، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات التي تؤمن انسيابية الحركة المرورية من شارع الإمارات باتجاه أبوظبي والعكس، ومن شارع جبل علي لهباب باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي لهباب شمالاً إلى شارع الإمارات باتجاه دبي، ومن شارع جبل علي لهباب جنوباً إلى شارع الإمارات باتجاه أبوظبي.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات أرست في الأشهر القليلة الماضية أربعة عقود من مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى موقع إكسبو، شملت المرحلتان الأولى والثانية تطوير شارع جبل علي لهباب وتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ جسور على شارع الشيخ محمد بن زايد لخدمة الحركة المرورية من وإلى موقع معرض إكسبو 2020، فيما شملت المرحلتان الثالثة والرابعة تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع جبل علي لهباب وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.