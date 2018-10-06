المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ردّ

رداً على الشكوى المنشورة في زاوية سكيك، حول شكوى عميل حول عدم الرد على الهاتف، خصوصاً بهيئة كهرباء ومياه دبي، أفادت الهيئة بأنها تواصلت مع المتعامل، وتبين أنه كان يتصل على الهاتف الخاص بمؤسسة التنظيم العقاري (80022553737)، وليس هيئة كهرباء ومياه دبي، بشأن خطأ في عقد الإيجار الخاص به، حيث كان يعتقد أن المؤسستين عبارة عن جهة واحدة. وقد أعرب المتعامل عن شكره للهيئة، وأشاد بخدماتها المتميزة.

كاميرات

بدأت بلدية عجمان تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في كل بنايات الإمارة، في مبادرة منها لزيادة الأمن، والحد من الحرائق التي باتت في ازدياد ملحوظ.

أطفال

لفت سائق إلى ضرورة تشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الأطفال، بعد ملاحظته لجوء الأطفال للتجمع في الكراسي الخلفية للحافلة للهو واللعب، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر.

تسوّق

أشاد متسوقون بالخطوة التي قامت بها إدارة مركز دبي مول، حيث تم توفير مدخل جديد يؤدي إلى ردهة الأزياء الجديدة التي تم افتتاحها أخيراً، ما يساعد المتسوقين على الوصول إلى محالها التجارية بسهولة أكبر، وفي وقت أقل.

مخالفات

تجددت شكوى سائقين من الوقوف غير المنظم لبعض السيارات، على جانب شارع الشيخ زايد، وخروجهم المفاجئ دون أي تركيز، الأمر الذي يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

مواقف

طالب سائقون بتشديد الرقابة على الذين يلجؤون للوقوف في المواقف المخصصة للحافلات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير، والكثير من الحوادث المرورية الخطرة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com