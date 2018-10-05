«محمد بن راشد للإسكان» تتلقى 1200 طلب إلكترونياً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، بأن المؤسسة تسلمت 1200 طلب إسكاني بوساطة التطبيق الذكي، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتعمل المؤسسة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تسخّر بها الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين.

وأضاف أن المؤسسة ماضية بأتمتة كل الخدمات التي تتعلق بالموردين والمتعاملين، حيث إنها طورت، أخيراً، واجهة التطبيق الذكي وأضافت مميزات أخرى عدة خاصة بخدمات الاستشارات الهندسية، بوساطة جهاز عرض ثلاثي الأبعاد.

جاء ذلك خلال احتفال المؤسسة باليوم العالمي للإسكان الذي نظمته المؤسسة، أمس، في دبي فيستيفال سيتي مول، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، وجمهور من مستفيدي مشروعات المؤسسة الذين تعرفوا إلى الخدمات المستحدثة التي تقدمها المؤسسة.

وقال قرقاش إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماضية في الارتقاء بالإنسان الإماراتي، والتعرف إلى احتياجاته، والاستجابة لتطلعاته، باعتباره أثمن الثروات، إيماناً من القيادة بقدرته على صنع التقدم ورسم المستقبل الأفضل لهذا الوطن، مؤكداً الاستمرار في توفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وضمان مقومات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ضمان المسكن الملائم الذي يتناسب مع بيئة الأسرة الإماراتية وحياتها.

ومن جانبه، استعرض مدير إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة، طلال آل علي، عدداً من الخدمات التي توفرها المؤسسة لمستفيدي مشروعات المؤسسة، والتي تضمنت عرضاً لمشروع المستشار الهندسي الذكي، الذي طُوّر أخيراً، والذي يسمح للجمهور بالتعرف إلى مساحة المسكن والألوان والتصميم الداخلي له، ومن ثم يحسب التطبيق الذكي الكلفة التقديرية للمسكن، كما استعرض المسكن الثلاثي الأبعاد بوساطة النظارة الذكية للتعرف إلى مشروعات المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين. وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة التي عرضتها بمنصتها، والتي شملت توزيع النشرات ومخططات المساكن، وكتيب مساكن النماذج الموحدة، فضلاً عن الأفلام التوعوية والخدمات المالية، كما شملت منصة المؤسسة عدداً من الأركان، تضمنت الركن الاستشاري وركن المعرفة وغيرهما.