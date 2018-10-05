«طرق دبي» تشترط وجود وكيل معتمد لتسجيل المركبات الكهربائية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن اشتراطها وجود وكيل معتمد على أرض الدولة عند تسجيل المركبات الكهربائية بالنظام المروري في دبي، الذي جرى سريانه بدءاً من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرصها على سلامة الطريق ومستخدميه.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إن هذه النوعية من المركبات تشتمل على مكونات كهربائية وكيميائية شديدة الحساسية، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن مستخدميها وبالتالي الطريق والمشاة، في حالة عدم التأكد من جودتها، وإن توافر وكيل معتمد في الدولة يحدّ من هذه المخاطر المتوقعة.

وأضاف إنه تم التعميم على جميع مزودي الخدمات ووكالات السيارات وموظفي الفحص الفني للمركبات، بعدم إضافة أي مركبة كهربائية في النظام المروري داخل إمارة دبي، إلا بعد التأكد من وجود وكيل معتمد لها في الدولة، كما تنظم الهيئة دورات تدريبية للفاحصين بالتعاون مع بعض وكلاء المركبات المعتمدين داخل الدولة، لتوعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الفئة من المركبات، بما يتلاءم مع معايير فحص المركبات الكهربائية والهجينة، التي تم اعتمادها أخيراً.