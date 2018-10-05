افتتاح مركز فحص المركبات الثقيلة في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

افتتح مدير عام مواصلات الإمارات، محمد عبدالله الجرمن، ومدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد إبراهيم ناصر الشامسي، مركز خدمة المتعاملين الجديد لقطاع خدمات الفحص الفني للمركبات الثقيلة والصيانة الفنية للمركبات، بمنطقة مزيد في مدينه العين.

وأكد الشامسي الاهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، على قدر عالٍ من الجودة في مراكز الفحص الفني للمركبات، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مواصلات الإمارات للوصول إلى أرقى أنواع الخدمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يلبي تطلعات المتعاملين، من خلال تقديم خدمة متميزة للفحص الفني للمركبات، الذي يعتبر ضرورياً لتوفير السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.

ودعا قائدي المركبات بمنطقة مزيد والأماكن القريبة منها، إلى الاستفادة من الخدمات التي وفرتها شرطة أبوظبي ومواصلات الإمارات من خلال مركز الفحص الفني الجديد، لافتاً إلى أن التعاون مع مواصلات الإمارات، الذي استمر 20 عاماً، أثمر عن العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات للمتعاملين، إلى جانب المبادرات المتميزة التي تنفذ سنوياً من قبل مواصلات الإمارات في افتتاح مراكز للخدمة، وإضافة عمليات داخلية وخارجية تصبّ جميعها في إسعاد المتعاملين.

ويقع المركز الجديد على مساحة 1222 متراً، ويتكون من طابق أرضي ومبنى التسجيل ومركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين التابع لشرطة أبوظبي، إلى جانب مركز الخدمات الفنية، الذي يتضمن ورشة فنية تضم 10 حارات، وبلغت كلفته 10.70 ملايين درهم.