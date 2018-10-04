«محمد بن راشد للفضاء» يبرم شراكة مع «الفضاء الأوروبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة إعلان نوايا مع وكالة الفضاء الأوروبية، لتحديد أطر التعاون المشترك في ما يخص علوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء القدرات المتخصصة لتنفيذ رحلات الفضاء المأهولة، على هامش «مؤتمر الملاحة الفضائية 2018»، الذي يقام في الفترة بين الأول والخامس من أكتوبر الجاري، بمدينة بريمن الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستشارك الوكالة في تقديم بعض التدريبات الخاصة لرائد الفضاء الإماراتي في الوكالة الأوروبية، والذي سيلتحق بمحطة الفضاء الدولية في الخامس من أبريل 2019، في مهمة مدتها 11 يوماً، والذي يخضع حالياً لتدريب مكثّف في «مركز يوري غاغارين لتدريب روّاد الفضاء في روسيا».

كما تنصّ الاتفاقية على تقديم وكالة الفضاء الأوروبية الدعم التقني لـ«غرفة دعم العمليات» التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستزودها بالتقنيات الضرورية للتواصل مع روّاد الفضاء مباشرة من دبي، والتواصل أيضاً مع الفريق المختص في المركز. وفي مرحلة لاحقة من هذه الاتفاقية سيتم دمج أنشطة «غرفة دعم العمليات» في شبكة عمليات محطة الفضاء الدولية.

وأكد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، أن الشراكات ستسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، منها «برنامج الإمارات لروّاد الفضاء»، حيث إن وكالة الفضاء الأوروبية لها خبرة لا يستهان بها في هذا المجال، ومن الأهمية بمكان تبادل المعارف والخبرات من أجل تطوير قطاع الفضاء الوطني، لترسيخ مكانة الدولة كمحور إقليمي وعالمي لأنشطة الفضاء.