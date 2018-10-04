جسر البديع يخفف الازدحام بين دبي والشارقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، من إنجاز الجزء الأخير من جسر البديع في إمارة الشارقة، والذي يشمل إضافة حارتين بطول 400 متر بكلا الاتجاهين أعلى الجسر، لتصبح خمس حارات، وشهد طريق الإمارات (العابر) انسيابية في حركة سير المركبات بين دبي والمناطق الشمالية، بعد افتتاح الحارات المتبقية من الجسر، وسيتم الافتتاح الرسمي للجسر الذي بلغت كلفته 200 مليون درهم، منتصف الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المشروع أسهم في التسهيل على مستخدمي الطريق، وتخفيف الازدحام، خصوصاً مع انطلاق العام الدراسي، إذ كانت الحركة سلسة ولم تشبها أي ازدحامات، موضحة أنه بعد افتتاح المشروع، أمس، باتت الحركة أكثر انسيابية في كل الاتجاهات.

وقال مدير إدارة الطرق في الوزارة، المهندس أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم أمس افتتاح الحارات الرئيسة المتبقية في الجسر، وأصبح الجسر متاحاً لحركة السير من دبي إلى المناطق الشمالية والعكس، لافتاً إلى أن الجسر أحدث انسيابية شديدة في حركة المرور على طريق الإمارات (العابر)، خصوصاً أثناء أوقات الذروة، مضيفاً أن الموعد المتوقع للافتتاح الرسمي للجسر منتصف أكتوبر الجاري، بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية من تنظيف وأمن وسلامة، والتأكد من جاهزيته بشكل نهائي.

من جانبها، ذكرت الوزارة أن مشروع تطوير جسر البديع يرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً، لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة، فيما يرفع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة كيلومترين اثنين داخل دبي ضمن مشروع تقاطع البديع، وسيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، ما ينهي مشكلة الاحتكاك بالشاحنات، وكذلك إنشاء جسر نحو الشارقة بثلاث حارات، وسعة 6000 مركبة لحل مشكلة الطريق.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية، إذ يتكون الجسر من ثلاث حارات باتجاه واحد، والجزء الثاني مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون من ثلاث حارات، والجزء الثالث من المشروع توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة، إذ يتكون من ثلاث إلى سبع حارات، مقسمة إلى خمس حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.

وذكرت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحسين تدفق حركة المرور، والحد من اختناقات حركة المرور على شارع الإمارات من الشارقة إلى دبي والعكس، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على تطوير وتوسعة الجسور عند تقاطع البديع، وتوسيع الطرق الانزلاقية نحو دبي ومليحة والشارقة ورأس الخيمة، إضافة إلى طريق اتجاهي عبارة عن جسر فوق طريق مليحة، ونفق على طريق الإمارات لحركة المرور السريع من دبي إلى الشارقة.

• مشروع تطوير جسر البديع يرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً.