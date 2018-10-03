محمد بن زايد يصدر قرارا باختصاصات إضافية لـ "تنمية المجتمع"

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم (59) بشأن اختصاصات اضافية لدائرة تنمية المجتمع.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه "تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الاضافية التالية، اقتراح اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، ووضع اقرارات السياسات اللازمة للمشاركة المجتمعية والمساهمة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع الاجتماعي، ووضع الأطر والقواعد المختلفة لرصد وتتبع ومعالجة المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية في الإمارة، واقتراح وتقديم برامج الدعم العيني والمادي للمواطنين من الفئات المحتاجة، والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع البرامج لزيادة ونشر الوعي، ووضع السياسات والمعايير لرعاية الأطفال مجهولي النسب، ووضع الاطار القانون المنظم لتأسيس دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي والمؤسسات الرياضية، ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق على دور العبادة، ووضع السياسات الهادفة لرفع ومشاركة أفراد المجتمع بالفعاليات الرياضية، وينفذ القرار من تاريخ صدور، حيث صدر بتاريخ 1 أغسطس 2018.