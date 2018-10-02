حمدان بن محمد يفتتح معرض " سيتي سكيب غلوبال " بدورته الـ17

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معرض " سيتي سكيب غلوبال " بدورته السابعة عشرة والتي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وتجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

واطلع سموه على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة ويعد الأشهر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و توقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه في مستهل جولته عند جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعرض من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تخطط لها الوزارة وتدعو المستثمرين والمطورين للمشاركة في هذه الاستثمارات وبناء شراكة استثمارية مع الجهات المعنية في مصر كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة التي تخطط لبناء مشاريع عقارية ضخمة .

ويشارك تحت مظلة جناح مصر نحو 18 شراكة وجهة خاصة للتنافس على جذب المستثمرين من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم .

و عرج سموه على أجنحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المشاركة في هذا الحدث العالمي إذ توقف سموه عند جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجناح بلدية دبي ومشاريع عزيزي ومشروع الجادة في الشارقة وجناح جمهورية مالطا ممثلا بهيئة السياحة ووكالة التنمية في مالطا ويعد من أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض .

كما توقف سموه عند أجنحة ومنصات عرض كل من واحة الزاوية ودبي القابضة وديار والدار - أبوظبي وميدان ودبي للاستثمار وإمكان وبن غاطي ومراس ونخيل وفالكون سيتي ومرجان وداماك وغيرها من أجنحة الجهات المحلية والاقليمية والعالمية المشاركة في المعرض .

و تعرف سموه من خلال الشرح الذي قدمه القائمون والمسؤولون في هذه الشركات على مشاريعها الاستثمارية الآنية والواعدة والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين والأمتيازات التي سيحظون بها في دولة الإمارات سواء كانوا مستثمرين محليين أو من الخارج .

وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم مثل هذه المعارض ووصفها بعامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى بلادنا وتسهم إلى حد كبير بتقريب المسافات بين شعبنا وشعوب العالم وتتيح الفرصة لهم للتعارف وتبادل الخبرات والثقافة والمعرفة فضلا عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة .

كان سموه قد استمع خلال جولته في أنحاء المعرض من الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري، إلى تاريخ المعرض وتطوره من حيث المساحة وعدد المشاركين فيه على مدى سبعة عشر عاما .

وأكد المري أن المعرض يحظي باهتمام واسع من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع السياحة ويحقق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والدول التي تشارك في هذا الحدث السنوي المهم .